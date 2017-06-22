Афганістан: десятки людей загинули через вибух біля банку

Влада Афганістану повідомляє про щонайменше 34 загиблих, 58 поранених через вибух бомби, закладеної в автомобілі на вході у банк. Це сталося 22 червня у столиці провінції Гелманд, місті Лашкар Ган.

Серед загиблих і постраждалих цивільні, співробітники банку і представники сил безпеки.

За повідомленням речника провінції Гелманд Омара Звака, вибух пролунав біля банку, де афганські солдати і поліцейські зібралися для отримання зарплат.

Після вибуху у банку була вчинена стрілянина.

Наразі відповідальності за напад ніхто не взяв. Раніше подібні атаки в Афганістані вчиняли бойовики угруповань «Талібан» й «Ісламська держава».

Це вже не перший напад на банківські установи у провінції Гелманд. Минулого місяця тут загинули 3 людей під час схожого нападу у місті Гардез.

Угруповання «Талібан» має сильні позиції у провінції Гелманд, контролюючи близько 80% території.