Луценко: кримінальної справи проти Тимошенко щодо газових контрактів бути не може

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що кримінального провадження проти екс-прем’єра, голови парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у справі про газові контракти з Росією 2009 року бути не може.

«У цій країні двічі не судять. Ніякої кримінальної справи на Юлію Тимошенко у газовій справі бути не може», – заявив генпрокурор.

Наприкінці травня «Нафтогаз України» заявив, що отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в провадженні проти «Газпрому» за контрактом на постачання газу від 2009 року.

За повідомленням компанії, Стокгольмський арбітраж, серед іншого, задовольнив вимогу щодо перегляду ціни в контракті на постачання газу з «Газпромом» з урахуванням ринкових умов, а також скасував вимоги російського монополіста за умовою «бери або плати» і повністю скасував заборону на реекспорт Україною газу. За принципом «бери або плати», прописаним у контракті 2009 року, Україна мала щороку купувати 52 мільярди кубометрів газу або, навіть не купуючи, оплачувати його вартість.

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко після цього заявила, що «Нафтогаз України» виграв позов проти російського «Газпрому» у Стокгольмському арбітражному суді завдяки укладеному нею газовому контракту 2009 року.