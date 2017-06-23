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23 Червень 2017, Київ 20:59
Новини | Міжнародні

Пакистан: десятки людей загинули через низку вибухів

Вибух у місті Парачінар, Пакистан, 23 червня 2017 року

У Пакистані пролунали ще два вибухи, у результаті яких загинули щонайменше 24 людини, 80 були поранені.

Це сталося 23 червня у північно-східному місті Парачінар на базарі, де люди купували продукти для іфтару, вечірнього прийому їжі під час священного для мусульман місяця Рамадан.

За повідомленням місцевої влади серед постраждалих переважно шиїти.

Раніше у п’ятницю вибух пролунав у пакистанській провінції Балуджистан – тут загинули 13 людей, 20 поранені. П’ятеро із загиблих – співробітники поліції.

Представники сил безпеки Пакистану на місці вибуху у Кветті, 23 червня 2017 року
Представники сил безпеки Пакистану на місці вибуху у Кветті, 23 червня 2017 року

Відповідальність за цей напад взяло угруповання «Джамаат-уль-Ахрар», що відкололося від пакистанських талібів.

Провінція Балуджистан, яка межує з Афганістаном і Іраном, є однією з найбільш неспокійних у Пакистані. Тут владі протистоять як ісламістські бойовики, так і повстанці-сепаратисти. З 2004 року тут загинули тисячі людей.

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