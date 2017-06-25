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25 Червень 2017, Київ 16:05
Новини | Політика

В Одесі збираються на протест проти нападів на громадських активістів

В Одесі збираються на протест проти нападів на представників громадських організацій. Акція запланована на понеділок, 26 червня, о 15:00 біля будівлі обласної державної адміністрації на проспекті Шевченка, повідомив на своїй сторінці в Facebook громадський активіст Павло Поламарчук.

«Будуть на місці представники влади чи ні – не наші проблеми. Це проблеми влади. Ми чекали й давали карт-бланш максимально довго. Якщо нас буде багато, вони точно відреагують», – написав він.

24 червня невідомі скоїли напад на активістку громадського екологічного руху «Зелений лист», учасницю експертної «Групи 2 травня», журналістку Світлану Підпалу. Це сталося біля її будинку в центральній частині міста. Матір трьох дітей вдарили по голові й бризнули їй в обличчя з газового балончика. Телефон, рюкзак, гроші нападники не взяли.

«В мене немає особистих ворогів, щоб викликати таку реакцію. Думаю, це пов’язано з громадською діяльністю», – вважає Підпала.

Як повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк, порушене кримінальне провадження за статтею 125 (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Він стверджує, що розслідування «знаходиться під особистим контролем керівництва ГУНП України в Одеській області».

Утім на офіційному сайті ГУНП України в Одеській області про напад не повідомляється – востаннє новини на веб-порталі регіонального поліцейського управління оновлювались 21 червня. Немає інформації про напад і на сторінці управління у Facebook.

20 червня від невідомих постраждав син іншого активіста-еколога — директора національного природного парку «Тузловські лимани» Івана Русєва.

За словами Романа Русєва, його вивезли в Дністровські плавні, що в Біляївському районі на Одещині, зв'язали і били.

Тоді поліція Одещини в особі речника ГУНП також повідомляла про «невідкладні слідчі дії разом з прокуратурою». «Провели навіть ряд обшуків в рамках розслідування цього епізоду. На цей час відомо, що за парк точиться запекла боротьба з боку різних зацікавлених груп, дехто навіть намагається вчиняти рейдерські дії», — зазначив Руслан Форостяк.

Співробітники природного парку «Тузловські лимани» багато разів скаржились на свавілля і погрози з боку місцевих браконьєрів, звертались до Міхеїла Саакашвілі, коли той був очільником Одеської області, і до нинішнього голови облдержадмінстрації Максима Степанова.

14 червня до будівлі мерії Одеси, де того дня проходила сесія міської ради, не потрапили репортери кількох ЗМІ та представники громадськості. Їм перешкоджали люди в уніформі без розпізнавальних знаків. Виникли тиснява, штовханина, словесні суперечки.

Заяву в поліцію щодо перешкоджання своїй професійній діяльності написав головний редактор видання «Избирком» Комітету виборців України (КВУ) Валерій Болган. Поліція порушила кримінальне провадження.

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