Українська сторона СЦКК попереджає про ймовірні провокації з боку бойовиків на Донбасі

Українська сторона Спільного центру контролю й координації режиму припинення вогню (СЦКК) попереджає про можливі провокації з боку підтримуваних Росією бойовиків з метою зірвати перемир’я та скомпрометувати Збройні сили України.

У прес-центрі штабу АТО сьогодні заявили про знешкодження диверсійно-розвідувальної групи бойовиків у зоні бойових дій на Донбасі 24 червня.

Українська сторона СЦКК вважає, що «це лише початок активізації дій НЗФ ОРЛО, які у подальшому можуть привести до суттєвого загострення ситуації на Донбасі».

Українська сторона СЦКК також попереджає, що бойовики «можуть вдатися до серйозних провокацій і навіть терористичних актів в населених пунктах на луганському напрямку, спрямованих проти мирного місцевого населення з метою компрометації ЗСУ».

Підтримувані Росією бойовики наразі цих заяв не коментували.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня, на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.