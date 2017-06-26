Суд у Києві розпочинає розгляд по суті справи за обвинуваченням Януковича в державній зраді

Оболонський районний суд Києва розпочинає 26 червня о 10:00 розгляд по суті справи за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді.

«Для ЗМІ в приміщенні Київської місцевої прокуратури № 5 (прокуратура Оболонського району м. Києва) за адресою: вул. Малиновського, 10 працює постійно діючий прeс-цeнтр, у якому транслюватиметься хід судового засідання. Також вказане судове засідання транслюватиметься на офіційному каналі YouTube Генеральної прокуратури України», – проінформувала у Facebook речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

«По закінченню судового засідання відбудеться брифінг представника сторони обвинувачення», – додала вона.

22 червня Оболонський райсуд Києва офіційно викликав колишнього президента України Віктора Януковича на найближчі 10 засідань. Відповідне повідомлення суд опубліковав в «Урядовому кур’єрі». Також суд нагадав Януковичу про можливість участі в засіданні у режимі відеоконференції.

Колегія суддів Оболонського райсуду Києва 16 червня ухвалила рішення про початок розгляду справи екс-президента Віктора Януковича за звинуваченням у державній зраді по суті 26 червня.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Наразі жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.