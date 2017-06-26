МЗС закликає ООН посилити тиск на Росію через тортури щодо українців

Міністерство закордонних справ закликає держави-члени ООН посилити тиск на Росію й примусити її дотримуватись своїх зобов’язань, в тому числі й Конвенції проти катувань.

Як йдеться у заяві, міністерство вкотре привертає увагу міжнародної спільноти «до серйозних і системних порушень прав людини з боку Росії як держави-агресора, жертвами яких щоденно стають громадяни на Донбасі, а також в окупованій Автономній Республіці Крим».

Крім того, у МЗС заявляють, що мають «беззаперечні свідчення щодо систематичного застосування стосовно громадян України, які утримуються на території Росії та на окупованих територіях, недозволених методів дізнання, тортур, методів психологічного тиску».

Російська сторона наразі цих заяв не коментувала.

Також сьогодні колишні в’язні та правозахисники провели біля київського представництва Організації Об’єднаних Націй акцію під гаслом «Зупиніть харківські концтабори», вимагаючи покарання причетних до знущань над засудженими у виправних колоніях у Харківській області.

26 червня міжнародна спільнота відзначає Міжнародний день підтримки жертв катувань.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення.

Як заявив сьогодні президент України Петро Порошенко, нині на непідконтрольній Україні території Донбасу перебувають 128 заручників, понад 40 – на території Росії.