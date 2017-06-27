Чоловік зазнав поранення внаслідок вибуху автомобіля в Києві – поліція

У Солом’янському районі Києва зранку 27 червня стався вибух автомобіля, внаслідок чого постраждав чоловік. Про це повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик у Facebook.

«На місце виїхали всі служби. Деталі – згодом», – написала вона.

Сторінка «Київ оперативний» у Facebook уточнила місце події – перетин вулиці Солом’янської та Механізаторів.

«На місце летять швидкі і правоохоронці», – йдеться в повідомленні.

Інші подробиці інциденту наразі невідомі.

Це вже другий за останній тиждень вибух автомобіля в Києві. 23 червня в Шевченківському районі столиці України під водійським сидінням однієї з машин спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху тоді постраждав чоловік 1970 року народження.