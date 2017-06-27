Суд у Москві 27 червня розгляне продовження арешту Сущенка

Суд у столиці Росії Москві 27 червня розгляне питання про продовження арешту українському журналістові Роману Сущенку, повідомив його адвокат Марк Фейгін.

Напередодні захисник написав у Facebook, що засідання Лефортовського суду Москви за клопотанням слідства мало початися о 9:45. Поки що інформації про початок засідання не було.

Раніше цього місяця адвокат повідомив, що Сущенкові призначили психіатричну експертизу, яка, ймовірно, проходитиме у липні.

Федеральна служба безпеки Росії 30 вересня минулого року в Москві затримала кореспондента українського агентства «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка, який приїхав до Росії в приватних справах. Його назвали «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею».

Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.