У Чехії повідомляють про випадки африканського свинячого грипу  

У Чехії зафіксували випадки зараження тварин африканським свинячим грипом – про це на позачерговому брифінгу у вівторок повідомили міністр сільського господарства Маріан Юречко і керівник державної ветеринарної інспекції Збинек Семерад.

За їхньою інформацією, ймовірно, небезпечний штам потрапив на територію цієї країни разом з дикими свинями, яких привезли з території іншої держави. Два мертвих кабана, які померли від африканського грипу, були виявлені недалеко від міста Злін, де в даний момент оголосили карантин, повідомляють чеські ЗМІ.

Хоча раніше в Чехії не спостерігали випадків африканського свинячого грипу, ветеринари заздалегідь попереджали про небезпеку появи цього захворювання на чеській території, оскільки його спалах вже спостерігали в сусідній Польщі та інших європейських країнах.

Незважаючи на те, що вірус не передається людині, виявлення африканського свинячого грипу навіть у однієї тварини вимагає знищення всього стада.