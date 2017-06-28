ЄС 28 червня має офіційно продовжити економічні санкції проти Росії

Європейський союз офіційно продовжить дію економічних санкцій проти Росії 28 червня, повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода.

Наступного дня рішення буде опубліковане в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності.

22 червня президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що лідери ЄС на саміті у Брюсселі домовились продовжити економічні санкції проти Росії через невиконання нею Мінських угод.

Рішення щодо продовження економічних секторальні санкції для Росії ухвалюється Євросоюзом за письмовою процедурою після відповідних рекомендацій канцлера Німеччини і президента Франції.

США, Євросоюз та інші західні країни у кілька етапів запровадили санкції проти Росії – спершу через анексію Криму, згодом – через роль Москви у збройному конфлікті на Донбасі.

Термін дії найжорсткіших, секторальних санкцій, запроваджених ЄС проти Росії, спливає у липні.