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28 Червень 2017, Київ 12:21
Новини | Політика

ЄС 28 червня має офіційно продовжити економічні санкції проти Росії

22 червня президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що лідери ЄС на саміті у Брюсселі домовилися продовжити економічні санкції проти Росії через невиконання нею Мінських угод

Європейський союз офіційно продовжить дію економічних санкцій проти Росії 28 червня, повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода.

Наступного дня рішення буде опубліковане в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності.

22 червня президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що лідери ЄС на саміті у Брюсселі домовились продовжити економічні санкції проти Росії через невиконання нею Мінських угод.

Рішення щодо продовження економічних секторальні санкції для Росії ухвалюється Євросоюзом за письмовою процедурою після відповідних рекомендацій канцлера Німеччини і президента Франції.

США, Євросоюз та інші західні країни у кілька етапів запровадили санкції проти Росії – спершу через анексію Криму, згодом – через роль Москви у збройному конфлікті на Донбасі.

Термін дії найжорсткіших, секторальних санкцій, запроваджених ЄС проти Росії, спливає у липні.

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