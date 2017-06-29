Путін зустрінеться з головою МЗС Німеччини у Москві

Президент Росії Володимир Путін 29 червня зустрінеться із міністром закордонних справ Німеччини Зіґмаром Ґабріелем, який перебуває з візитом у Москві, повідомляють російські новинні агенції.

Візит Ґабріеля відбувається на тлі найбільшого з часів Холодної війни загострення відносин між Росією і Заходом, зокрема, через анексію Москвою Криму і її підтримку на адресу сепаратистів на сході України.

Напередодні на спільній прес-конференції з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Краснодарі голова МЗС Німеччини Зіґмар Ґабріель закликав Україну і підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі продовжити «хлібне перемир’я».

За словами Ґабріеля, перемир’я допоможе у пошуках політичного вирішення ситуації.

Про припинення вогню на Донбасі під час переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли не припинялися, а сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну.