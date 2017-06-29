Справа Майдану: ГПУ направила до суду справу щодо екс-«беркутівця», який нині працює в поліції

Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника командира взводу спецпідрозділу «Беркут» у справі про розгін активістів Майдану у у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року в Києві.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, справу щодо силовика, який нині обіймає посаду командира взводу полку поліції особливого призначення № 1 Нацполіції Києва, направили до Шевченківського райсуду Києва.

Екс-«беркутівця» обвинувачують у перевищенні влади і службових повноважень, що супроводжувались насильством, умисному перешкоджанні професійній діяльності журналіста і незаконному перешкоджанні організації та проведенню мітингів.

У Генпрокуратурі зазначають, що за цим епізодом протидії протестним акціям повідомлено про підозру загалом 19 особам, у тому числі екс-президенту України, а за результатами досудового розслідування у суді з березня 2015 року слухаються обвинувальні акти стосовно: колишніх голови Київської міської державної адміністрації, двох заступників командирів полку «Беркут», двох командирів та заступника командира різних рот «Беркуту», а з грудня 2016 року – щодо колишнього начальника управління громадської безпеки київської міліції.

У ніч на 30 листопада 2013 року, коли бійці нині розформованого спецпідрозділу «Беркут» розігнали мирну акцію протесту на Майдані в Києві, від дій міліції потерпіли 84 людини, які зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.