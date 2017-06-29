У Німеччині сподіваються на зустріч Путіна і Трампа на саміті G20

Голова МЗС Німеччини Зіґмар Ґабріель висловлює сподівання на зустріч президентів Росії Володимира Путіна і США Дональда Трампа під час зустрічі «Групи двадцяти» (G20) у Гамбурзі.

«Саміт G20 буде потужним заходом. Сподіваємося, що на полях саміту ми матимемо можливість вашої зустрічі з президентом США», – сказав Ґабріель Путіну 29 червня під час візиту до Москви.

Голова МЗС Німеччини також висловив сподівання, що під час саміту будуть досягнуті домовленості щодо питань зміни клімату.

Напередодні у Москві заявили, що розраховують на зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа на полях саміту «Групи двадцяти», який проходитиме 7-8 липня у Гамбурзі.

Трамп і Путін уже мали кілька телефонних розмов між собою, але досі не зустрічалися особисто. Протягом деякого часу точаться розмови, що вони могли б провести якусь зустріч у кулуарах саміту «Групи двадцяти».

Президент України Петро Порошенко коротко зустрівся з Дональдом Трампом у перебігу робочого візиту до Вашингтона. Як одну з переваг цього візиту він відзначив, що його зустріч із Трампом відбулася раніше, ніж зустріч американського президента з Путіним.