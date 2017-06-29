Пакистан: протестувальники вимагають посилення безпеки після нападів у Парачинарі

У Пакистані десятки тисяч людей 29 червня вийшли на сидячий протест у місті Парачинар, вимагаючи посилення безпеки після того, як минулого тижня через напади на базарі загинули 75 людей.

Демонстранти – більшість з яких представляють шиїтську меншину, заявляють, що влада не може забезпечити належну безпеку.

Ситуація у Парачинарі загострилася після повідомлень, що цього тижня поліцейські застрелили трьох протестувальників.

Сунітське угруповання «Лашкар-е-Джганґві» взяло на себе відповідальність за вибухи на переповненому ринку північно-західного міста Парачинар, яке є центром адміністративного агентства Куррам. Тут нерідко стається насильство поміж шиїтами й сунітами.