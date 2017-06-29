У Білому домі підтверджують зустріч Трампа і Путіна на саміті G20

У Білому домі підтверджують зустріч президента США Дональд Трамп з російським лідером Володимиром Путіним на полях саміту «Групи двадцяти» (G20), який проходитиме наступного тижня у Гамбурзі.

29 червня радник Білого дому з національної безпеки Герберт Раймонд МакМастер повідомив журналістів, що конкретного порядку денного цієї зустрічі наразі немає.

Напередодні у Москві заявили, що розраховують на зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа на полях саміту «Групи двадцяти» у Гамбурзі.

Трамп і Путін уже мали кілька телефонних розмов між собою, але досі не зустрічалися особисто.

Президент України Петро Порошенко коротко зустрівся з Дональдом Трампом у перебігу робочого візиту до Вашингтона. Як одну з переваг цього візиту він відзначив, що його зустріч із Трампом відбулася раніше, ніж зустріч американського президента з Путіним.