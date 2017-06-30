Понад 82 тисячі гривень зарплати отримала суддя, що розглядала справу Луценка – #Точно

Суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Тетяна Широян в червні отримала заробітну плату в розмірі 82 816 гривень. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

У 2013 році на Тетяну Широян «розписали» касацію у справі Юрія Луценка, який нині обіймає посаду генерального прокурора України. Як тоді писала «Українська правда», у той час Широян отримала службову квартиру, вартість якої становила близько 800 000 гривень.

Згодом – під час створення нового Верховного суду – суддя Широян претендувала на посаду судді у новій інституції. Відповідно до висновку Громадської ради доброчесності, що діє згідно із законом України «Про судоустрій і статус суддів», Тетяна Широян не відповідала критеріям доброчесності й професійної етики. Основними причинами такого висновку у ГРД назвали ухвалення свавільних судових рішень і внесення неправдивої інформації до декларації доброчесності.