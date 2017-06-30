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30 Червень 2017, Київ 21:54
Новини | Міжнародні

Трамп вчергове розкритикував Північну Корею

Президенти США Дональд Трамп (Л) і Південної Кореї Мун Чже Ін, Вашингтон, 30 червня 2017 року

Президент США Дональд Трамп вчергове розкритикував владу Північної Кореї.

«Пхеньян не дбає про безпеку своїх людей, своїх сусідів, не поважає людські життя», – заявив Трамп 30 червня після зустрічі з президентом Південної Кореї Муном Чже Іном у Вашингтоні.

Американський президент зазначив, що розглядається багато варіантів, як змусити Пхеньян припинити ядерну програму. Про що саме йдеться, він не уточнив.

«Нашою метою є мир, стабільність і процвітання регіону. Але США завжди захищатимуть себе і свої союзників. Ми тісно співпрацюємо з Південною Кореєю і Японією, а також з нашими партнерами у всьому світі», – сказав Дональд Трамп.

Організація Об’єднаних Націй заборонила ядерну програму і ракетні випробування, однак Пхеньян заявив, що вони необхідні для протидії агресії США. Від початку року КНДР провела два ядерні випробування і десятки пробних запусків ракет.

Президент США Дональд Трамп у травні назвав Північну Корею «великою проблемою», яку він пообіцяв вирішити.

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