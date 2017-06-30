Трамп вчергове розкритикував Північну Корею

Президент США Дональд Трамп вчергове розкритикував владу Північної Кореї.

«Пхеньян не дбає про безпеку своїх людей, своїх сусідів, не поважає людські життя», – заявив Трамп 30 червня після зустрічі з президентом Південної Кореї Муном Чже Іном у Вашингтоні.

Американський президент зазначив, що розглядається багато варіантів, як змусити Пхеньян припинити ядерну програму. Про що саме йдеться, він не уточнив.

«Нашою метою є мир, стабільність і процвітання регіону. Але США завжди захищатимуть себе і свої союзників. Ми тісно співпрацюємо з Південною Кореєю і Японією, а також з нашими партнерами у всьому світі», – сказав Дональд Трамп.

Організація Об’єднаних Націй заборонила ядерну програму і ракетні випробування, однак Пхеньян заявив, що вони необхідні для протидії агресії США. Від початку року КНДР провела два ядерні випробування і десятки пробних запусків ракет.

Президент США Дональд Трамп у травні назвав Північну Корею «великою проблемою», яку він пообіцяв вирішити.