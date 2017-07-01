Один український військовий загинув, троє поранені за добу, під обстріли сепаратистів потрапили житлові квартали Мар’їнки – штаб

Один український військовий загинув, троє зазнали поранень і ще шестеро – бойових травм за добу, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі.

За даними штабу, всього за добу зафіксували 35 випадків порушення режиму тиші: обстріли українських позицій тривали на Донецькому та Приморському напрямках, тоді як на Луганщині встановилося відносне затишшя.

«Лише в районі Новоолександрівки ще в першій половині дня по українських армійцях відкривав вогонь ворожий снайпер», – йдеться у повідомленні.

Водночас, як повідомляє українська сторона спільного центру контролю і координації, вночі 30-го червня, під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар`їнки, під вогонь сепаратистів знову потрапили житлові квартали населеного пункту.

«Біля житлового будинку по вулиці Шевченка впав, але не розірвався 122 мм артилерійський снаряд. На вулиці Прокоф’єва в стіну житлового будинку влучила 82 мм міна. В будинку по вулиці Карла Маркса 120 мм міна пошкодила дах. На щастя, серед місцевих мешканців постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» не публікували свої зведення станом на ранок. У другій половині дня 30 червня представники «ДНР» заявляли про 44 випадки порушень режиму тиші.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.