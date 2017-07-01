Трамп відновив діяльність Національної космічної ради США

Президент США Дональд Трамп відновив діяльність Національної космічної ради, яка діяла за президентства Джорджа Буша-старшого. Відповідне розпорядження Трамп підписав 30 червня.

«Ми робимо вирішальний крок, щоб забезпечити майбутнє Америки в космосі», – заявив він, зазначивши, що Рада залишалась бездіяльною майже 25 років, але її відродження «надає чіткий сигнал світові про те, що ми відновлюємо гордість американського лідерства в космосі».

Робота ради полягає в тому, щоб консультувати президента та забезпечувати узгодженість усіх аспектів національної космічної програми, включаючи національну безпеку, торгівлю, міжнародні відносини, розвідку та науку.

Віце-президент Майк Пенс буде виконувати функції голови ради, до складу якого входять державні секретарі, оборона та торгівля, а також керівники НАСА та інших агенцій.

Рада діяла раніше у період з 1989 до 1993 років, а також схожа інституція існувала з 1958 до 73 років.

87-річний астронавт Базз Олдрін, друга людина, яка пройшла місяцем, відвідала церемонію підписання в Білому домі.