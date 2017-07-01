У Лондоні протестували за відставку кабінету Терези Мей

У Лондоні кілька тисяч людей провели марш проти політики консервативного кабінету прем’єра Терези Мей. Лунали вимоги про відставку уряду.

Демонстранти зібралися біля штаб-квартири BBC. У руках вони несли плакати із закликами відмовитися від політики скорочення державних витрат – починаючи зі сфери охорони здоров’я і закінчуючи поліцією.

Потім учасники ходи дійшли до Парламентської площі, де перед ними виступив лідер опозиційних лейбористів Джеремі Корбін, який назвав урядову програму особливо жорстокою щодо найбідніших верств населення.

Акція протесту була організована профспілками.

29 червня кабінету Терези Мей винесли вотум довіри Палати громад. Цього консерватори домоглися завдяки угоді з юніоністами, які обіцяли їм підтримку у парламенті в обмін на фінансову допомогу Північній Ірландії. Тереза Мей була змушена піти на це, оскільки на дочасних виборах 8 червня її партія втратила більшість у Палаті громад.