Загиблі 1 липня бійці підірвалися на міні під Пісками – речник Міноборони України

Двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули в результаті підриву на міні, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій, на жаль, двоє українських військовослужбовець загинули. Це сталося у населеному пункті Піски внаслідок підриву на міні», – сказав він на брифінгу в неділю в Києві.

Також речник підтвердив поранення і травмування ще трьох українських військових.

За даними штабу української воєнної операції на Донбасі, 1 липня підтримувані Росією бойовики 25 разів відкривали вогонь по українських підрозділах.

В угрупованні «ДНР» заявили про обстріли українськими військовими Донецька та півдня контрольованої сепаратистами території. В угрупованні «ЛНР» повідомили про обстріли населених пунктів Фрунзе, Сокільники та Первомайськ з боку ЗСУ 1 липня.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.