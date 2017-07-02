На станції «Площа Льва Толстого» вибухівки також не знайшли – Київський метрополітен

Київський метрополітен повідомив про відкриття після перевірки всіх станцій, які 2 липня закривалися через хибні повідомлення про замінування.
«Станцію «Площа Льва Толстого» оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо в звичайному режимі», – інформує столичне комунальне підприємство.
Раніше метрополітен повідомив про відновлення роботи станцій «Майдан Незалежності», «Оболонь», «Мінська» й «Театральна».
Випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування у Києві почастішали впродовж останніх років.
У січні 2016 року поліція Києва повідомила, що затримала підозрюваного в анонімних «мінуваннях» станцій метро, магазинів та державних закладів.
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