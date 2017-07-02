ЗМІ: у Москві біля меморіалу Бориса Нємцова затримали двох активісток

У столиці Росії, Москві, біля Великого Москворецького мосту, де розташований меморіал Бориса Нємцова, затримали двох активісток.

Як повідомляє правозахисний портал «ОВД-Інфо» з посиланням на чергового на «мосту Нємцова», активістки стояли з плакатами на підтримку глави карельського товариства «Меморіал» Юрія Дмитрієва, обвинуваченого в кримінальних злочинах, затриманих активісток доставили у відділок поліції.

Юрія Дмитрієва звинувачують, зокрема, у виготовленні фотографій «порнографічного характеру», за участю неповнолітньої прийомної дочки. Адвокат Віктор Ануфрієв неодноразово заявляв, що Дмитрієв фотографував дівчинку раз на місяць для спостереження за її фізичним розвитком.

Главі карельського «Меморіалу» також закидають «вчинення розпусних дій без застосування насильства» і «незаконне зберігання вогнепальної зброї».