Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлене – ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що станом на 7:00 3 липня відновлене електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

«Запуск роботи станції планується розпочати 3 липня. Залишок води в міському резервуарі (Авдіївки – ред.) становить 4 тисячі кубометрів. Протягом 2 липня комунальними службами та силами ДСНС додатково здійснювався підвіз води у кількості 17,1 кубометра», – ідеться в повідомленні.

1 липня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

18 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підрахувала, що Донецька фільтрувальна станція цього року щонайменше дев’ять разів потрапляла під обстріли, внаслідок чого її робота загалом була припинена на 45 днів.

Донецька фільтрувальна станція забезпечує водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування: Авдіївку (близько 22 тисяч жителів), Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату, селища Василівка і Спартак – загалом майже 600 тисяч людей.

Збройний конфлікт на Сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».