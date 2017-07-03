Німецький міністр: 18 людей вважають загиблими через ДТП у Баварії

Міністр транспорту Німеччини Александер Добріндт повідомляє про виявлення останків 11 людей в автобусі, який загорівся після зіткнення з вантажівкою вранці 3 липня. За його словами, наразі тривають пошуки ще семи людей, яких вважають загиблими.

Як заявив міністр, пожежа «була такою сильною, що в автобусі можна розпізнати лише сталеві частини».

Всього в автобусі перебували 48 людей: 46 пасажирів і двоє водіїв. 30 людям вдалося залишити транспортний засіб, але вони мають травми.

Автокатастрофа сталася вранці 3 липня поблизу містечка Мюнхберґ у Баварії.

МЗС України раніше повідомляло, що з’ясовує, чи постраждали українці під час ДТП.