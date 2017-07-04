САП: один з фігурантів справи щодо «Енергоатому» відшкодував 1,4 мільйона гривень

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляють, що засуджений у справі про заволодіння коштами «Южно-Української АЕС» держпідприємства «Енергоатом» відшкодував 1,4 мільйона гривень, завданої шкоди.

Як повідомляє прес-служба САП, один з обвинувачених затвердив угоду про визнання винуватості.

У прокуратурі зазначають, що на виконання угоди засуджений відшкодував шкоду – вніс на рахунок Державної казначейської служби України 1 400 000 гривень.

Щодо інших підозрюваних досудове розслідування триває, додають у САП.

У лютому детективи НАБУ затримали і повідомили про підозру п’ятьом особам, які, за версією слідства, організували і реалізували схему заволодіння коштами «Южно-Українська АЕС» компанії «Енергоатом» у сумі 10,5 мільйона гривень під час закупівель електротехнічного обладнання.

За даними САП, учасники схеми «забезпечили перемогу підконтрольного підприємства, яке надало електрощитове обладнання «Южно-Українській АЕС» за завищеною ціною сформованою з допомогою групи фіктивних підприємств».

Наразі чотирьом підозрюваним у цій справі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави (трьом – в розмірі заподіяних збитків, одному – 4 мільйони гривень), одному – тримання під цілодобовим домашнім арештом з носінням засобу електронного контролю.

У 2015 році детективи Національного антикорупційного бюро відкрили два кримінальні провадження, які пов’язані з екс-депутатом Миколою Мартиненком – одне з них за фактом одержання хабарів при закупівлі підприємством «Енергоатом» обладнання у чеського акціонерного товариства «Škoda JS».За повідомленнями, Мартиненко неофіційно контролює цю компанію. Крім того, стало відомо і про слідство в цій самій справі щодо Мартиненка в Чехії. Він ці звинувачення відкидає і називає їх нісенітницею й маніпуляцією.



Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», створене у жовтні 1996 році, є оператором чотирьох атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків. «Енергоатом» забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%.