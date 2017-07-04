СБУ оприлюднила архівні документи про життя і діяльність Шухевича

Служба безпеки України з нагоди 110-ої річниці від дня народження головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича оприлюднила сім документів, присвячених його життю та діяльності.

«Більшість із них невідомі не лише широкому загалу, а й дослідникам визвольного руху. Матеріали, що накопичувалися тоталітарними органами безпеки, не лише закарбували насичене подіями життя і боротьбу «Тараса Чупринки», а й спростовують низку радянських міфів, зокрема про співпрацю Шухевича з нацистами», – йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

У спецслужбі заявили, що це лише незначна частина «величезного масиву матеріалів», присвячених Роману Шухевичу, що зберігається у фондах Галузевого державного архіву СБУ.

30 червня виповнилося 110 років від дня народження Романа Шухевича.

Київрада 1 червня перейменувала проспект Ватутіна на проспект Шухевича. Після цього Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення тимчасово зупинити перейменування проспекту за позовом організацій «Антифашистська правозахисна ліга» і «Єврейська правозахисна група».