«Київенерго»: кілька сотень будинків у трьох районах Києва два тижні будуть без гарячої води

Компанія «Київенерго» заявляє, що з 4 по 18 липня у споживачів Печерського, Дніпровського і Голосіївського районів Києва не буде гарячої води.

Як повідомляє прес-служба компанії, вимкнення пов’язане з необхідністю провести гідравлічні випробування.

«Гаряче водопостачання тимчасово припинено для 558 житлових будинків, 31 лікувального закладу, 21 дитячого садка, 20 шкіл та 229 відомств у Печерському районі; 207 житлових будинків, 5 лікувальних закладів, 16 дитячих садків, 11 шкіл та 38 відомств у Дніпровському районі;1 житлового будинку, 9 відомств у Голосіївському районі», – зазначається у повідомленні.

Гідравлічні випробування проводяться щороку після закінчення опалювального сезону і по серпень включно, випробування проводять для завчасного виявлення пошкоджених і зношених ділянок тепломереж.