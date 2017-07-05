Держпродспоживслужба: у кухаря закладу, де отруїлися люди, виявили сальмонелу

У кухаря закладу громадського харчування в Києві, де отруїлися люди, виявили однотипову сальмонелу S.enteritidis групи D, повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

За повідомленням, станом на 5 липня кількість постраждалих від гострої кишкової інфекції після вживання їжі в цьому закладі зросла до 39.

«За результатами досліджень, проведених лабораторним центром, у змивах, взятих на санітарно-показову мікрофлору з робочих поверхонь, посуду, кухонного інвентарю, рук та одягу персоналу, виявлені бактерії групи кишкової палички. Патогенні ентеробактерії та умовно патогенні мікроорганізми не виявлені. При дослідженні 9 проб харчових продуктів встановлено, що 7 проб ролів та 1 проба соусу за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідають вимогам технічних умов», – йдеться в повідомленні.

Випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію після вживання суші в одному з київських ресторанів почали фіксувати наприкінці червня. У Держпродспоживслужбі зауважили, що отримані дані свідчать про порушення санітарно-гігієнічних вимог у ресторані ТОВ «Суші Ленд».