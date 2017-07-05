ПАЧЕС: Україна не допустила «представника Росії» від Криму, асамблея підтвердила цілісність України

Парламентська асамблея Чорноморського економічного співробітництва на наполягання України не визнала повноважень «представника Росії» від Криму і підтримала суверенітет і територіальну цілісність України, повідомила керівник української делегації Людмила Денісова.

Зокрема, розповіла вона, під час 49-го засідання Генеральної асамблеї ПАЧЕС у турецькому Стамбулі, коли розглядалося питання нового складу делегацій, українська сторона «навела переконливі аргументи» про неможливість підтвердити мандат делегата від Росії Павла Шперова. Він у Росії вважається «обраним до Державної думи Росії» у вересні 2016 року на території України, в окупованому Криму.

За її словами, всі країни-учасниці ПАЧЕС, крім самої Росії і Вірменії, підтримали Україну в цьому. Таким чином, Павло Шперов не набув повноважень члена ПАЧЕС, і, відповідно до норм Регламенту ПАЧЕС, для того, щоб ухвалити остаточне рішення щодо можливості визнати повноваження такої кандидатури, асамблея призначила спеціальний комітет, що має підготувати рекомендації про це Постійному комітетові, засідання якого відбудеться в листопаді в Києві.

При цьому, на наполягання української делегації, в засіданні Генеральної асамблеї ПАЧЕС була оголошена перерва для видалення Павла Шперова із зали засідань асамблеї, повідомила Денісова.

Вона також поінформувала, що країни-члени ПАЧЕС підтвердили, що повага до суверенітету й територіальної цілісності України є одним із принципів організації – про це йдеться в ухваленій Декларації ПАЧЕС у зв’язку з 25-ю річницею Організації Чорноморського економічного співробітництва. Як сказала Денісова, в цій Декларації були враховані поправки української делегації, і, таким чином, її ухвалення стало «ще одним кроком до засудження російської агресії щодо України». Зокрема, в тексті документу зазначено, що дії країн-учасниць ЧЕС мають бути засновані на традиції взаємної дружби й поваги до суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності кордонів країн-членів».

Проти цього документу так само виступили Росія і Вірменія. При цьому за ініціативою вірменської делегації для його ухвалення була застосована процедура подвійної більшості, за якої необхідна підтримка не менш ніж половини національних делегацій асамблеї і при цьому більшості всіх членів асамблеї. За ухвалення Декларації проголосували 44 члени асамблеї і 10 національних делегацій, а проти – лише 9 членів і 2 делегації, повідомила керівник української делегації в ПАЧЕС.

Крім того, на цьому ж засіданні Людмилу Денісову, народного депутата з фракції «Народний фронт», яка є керівником Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва, обрали заступником голови Генеральної асамблеї ПАЧЕС.

Також Денісова зазначила, що Україна переймає головування в організації на другу половину 2017 року, і наступна Генеральна асамблея ПАЧЕС відбудеться в Києві 28–30 листопада.

Організація Чорноморського економічного співробітництва об’єднує 12 країн не тільки з Чорноморського регіону – Азербайджан, Албанію, Болгарію, Вірменію, Грецію, Грузію, Молдову, Росію, Румунію, Сербію, Туреччину та Україну.