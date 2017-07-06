Луценко анонсує подання ГПУ на депутата Бакуліна у справі про «вишки Бойка»

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що прокуратура готує подання до Верховної Ради про притягнення до кримінальної відповідальності депутата від фракції «Опозиційний блок» Євгена Бакуліна.

Як заявив Луценко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, підставою для підготовки подання стали свідчення колишнього заступника голови компанії «Нафтогаз України» Олександра Кацуби у справі про закупівлю нафтобурових установок за завищеною ціною, відомій під назвою «вишки Бойка». Луценко сказав про це в кулуарах парламенту України, де 6 липня відбувалося засідання Регламентного комітету щодо подання ГПУ про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від «Народного фронту» Максима Полякова.

Про те, коли буде внесене подання щодо Бакуліна, генпрокурор не уточнив.

У лютому 2017 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що колишній заступник голови компанії «Нафтогаз України» Олександр Кацуба пішов на співпрацю зі слідством у справі щодо розкрадання державних коштів.

Силовики повідомляли, що колишні заступники голови правління НАК «Нафтогаз Україна» Сергій й Олександр Кацуби є фігурантами справи щодо закупівлі бурових установок. За даними слідчих, Сергій Кацуба був куратором багатомільйонної корупційної оборудки із закупівлі бурових веж за завищеною ціною, яка відома під назвою «вишки Бойка». Перша бурова вежа для видобутку нафти й газу з шельфу Чорного моря була закуплена «Чорноморнафтогазом» у 2011 році. Журналісти ТВі і «Дзеркала тижня» довели, що закупівля відбувалась із майже подвійною переплатою – у виробника вона коштувала 250 мільйонів доларів, тоді як Україна придбала її у підставної офшорної компанії за 400 мільйонів доларів.

Тоді «Нафтогазом» керував Євген Бакулін, а куратором закупівлі бурових веж були два брати – заступник Бакуліна Сергій Кацуба, і член правління «Чорноморнафтогазу» Олександр Кацуба.