Угорщина анонсувала участь в інфраструктурних програмах в Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сійярто заявив, що його країна твердо підтримуватиме процес українських реформ.

Але, сказав він у Лондоні на конференції на тему реформ в Україні, ця підтримка має спиратися на засади добросусідства та зобов’язання щодо захисту прав 150-тисячної угорської меншини в Україні.

Після зустрічі на полях лондонської конференції з українським колегою Павлом Клімкіним угорський міністр зазначив, що в Угорщині були не в захваті, як довго євроінституції змусили чекати Україну на отримання безвізового режиму та на асоційовані відносини з ЄС.

За словами Сійярто, останнім часом Угорщина багато зробила для успіху українських реформ, зокрема надавши Києву кредит на суму 50 мільйонів доларів для розвитку внутрішньої інфраструктури.

Під час зустрічі в Лондоні міністри закордонних справ Угорщини й України домовилися щодо створення робочої міжвідомчої групи, завданням якої буде визначення, з подальшою розробкою, окремих інфраструктурних програм для участі в них Будапешта.

У конференції щодо реформ в Україні у столиці Британії взяла участь українська делегація на чолі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.