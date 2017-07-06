Гройсман у Лондоні запевнив у реформах для результату, а не для процесу

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запевняє, що Україні потрібні реформи задля результату, а не задля процесу.

Виступаючи в Лондоні на конференції на тему реформ в Україні, він навів приклади реформ у галузях приватизації і боротьби з корупцією. Щодо першої, сказав він, до парламенту вже поданий проект необхідного законодавства, але для повноцінного створення нової системи прозорої й конкурентної приватизації необхідні зміни в частині судової реформи. Щодо боротьби з корупцією, влада України здійснила вже багато кроків, але слабким місцем залишається система судів, і тому на черзі створення антикорупційної судової палати.

Прем’єр-міністр також нагадав, що, крім цих реформ, в Україні обговорюють і інші реформи – пенсійну, освітню, медичну. «І проводити трансформації треба зараз – попри безпрецедентні загрози й виклики. Ми маємо демонструвати лідерство, єдність та успіх. Ми налаштовані на результат», – наголосив Гройсман.

За його словами, реформи, які здійснюються в Україні протягом останніх трьох років, мають на меті подолати головний виклик – інституційну слабкість, сформовану десятиліттями. «І саме тому в нас немає першочергових завдань та завдань, які ми можемо відкласти на потім. Ми розпочали реформи усіх сфер життя і маємо робити спільно багато важливих речей і одразу», - сказав голова уряду і додав, що протидіють цьому політики-популісти, які намагаються знищити реформи, а також стара система, що чинить опір.

«Але нам вдалося сформувати конкретні рішення і розпочати їх впровадження, – заявив Гройсман. – Із 2014 року ми почали інституційну перебудову України – в тому числі за допомогою міжнародних партнерів. За ці роки ми сформували антикорупційне законодавство, незалежну антикорупційну інфраструктуру. В жовтні (минулого року) розпочалася реформа судової системи – непростий процес, але ми розуміємо, що треба побудувати таку правову систему, в якій судова гілка влади має найвищу довіру суспільства».

В економічній сфері, сказав він, наявне зростання економіки після багаторічного падіння. В Україні, за словами Гройсмана, реалізується одна з найбільш успішних реформ – децентралізація, коли владні повноваження, в тому числі фінансові, передаються на місця – ближче до людей. Прогресивними є зміни в податковій системі та дерегуляції.

Крім того, він додав: «Українці довели, що мають прагнення жити в цивілізованому світі, бути єдиною європейською родиною, що вміють цінувати європейські цінності, демократичні цінності і готові їх захищати».

«Боротьба триває між демократичним світом та світом, який не сприймає демократичні цінності. І кордон цієї боротьби проходить східним кордоном України», – заявив Володимир Гройсман.

Напередодні лондонської конференції з питань впровадження реформ в Україні Володимир Гройсман називав її надзвичайно важливим заходом. «Ми підійшли до конференції з чітким розумінням змін – як вони будуть відбуватися. Ми зростаємо, стаємо інвестиційно привабливою країною. Це дуже добрий сигнал», – додав він.

У програмі візиту голови українського уряду також зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, міністром закордонних справ Борісом Джонсоном, із керівниками британських компаній та інвестиційних фондів, участь в інвестиційній конференції Dragon Capital і зустрічі з лідерами української громади і релігійними діячами у Великій Британії.