HRW: 12 червня в Росії поліція застосовувала надмірну силу до демонстрантів

Співробітники правоохоронних органів Росії застосовували надмірну силу до учасників антикорупційних акцій в Москві і Санкт-Петербурзі 12 червня, заявляє міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch.

Як заявляють правозахисники, вони вислухали розповіді колишніх затриманих з обох міст, які повідомили, що російські силовики били людей і тягли їх силою в автозаки. При цьому затримані були не тільки учасники протесту, а й журналісти, правозахисники і випадкові перехожі, йдеться в заяві організації від 7 липня.

Програмний директор Human Rights Watch у Росії Таня Локшина заявила про неприпустимість затримання мирних демонстрантів і застосування до них насильства. Вона закликала російську владу забезпечити верховенство закону і притягнути до відповідальності тих, хто причетний до порушення прав учасників протестів.

12 червня у десятках міст Росії відбулися масові акції проти корупції. Демонстранти вимагали від влади відреагувати на інформацію про незадекларовану нерухомість голови російського уряду Дмитра Медведєва. Затримали понад тисячу людей. За даними правозахисного проекту «ОВД-Инфо», поліцейські порушили закон понад сто разів.