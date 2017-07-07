Українська сторона СЦКК назвала провокацією вибухи в Луганську

Українська сторона Спільного центру контролю і координації на лінії контакту на Донбасі заявила, що вибухи, вчинені раніше у п’ятницю в Луганську, є «черговою провокацією» з боку незаконних збройних формувань окремих районів Луганської області.

На думку українських військових, ці вибухи є, можливо, «лише початком серії схожих терактів проти мирного населення з боку НЗФ». В українській стороні СЦКК вважають, що наступні такі вибухи можуть статися протягом найближчих днів, і не виключено, що за цим може піти активізація дій незаконних збройних формувань на окупованих частинах Луганської і Донецької областей із подальшим суттєвим загостренням ситуації на сході України.

Військові нагадали, що ще наприкінці червня попереджали про можливість «серйозних провокацій і навіть терористичних актів у населених пунктах на луганському напрямку, спрямованих проти мирного місцевого населення з метою компрометації та звинувачення в цьому Збройних сил України з тим, щоб зірвати перемир’я, оголошене на період збору врожаю, і привернути увагу до цього під час проведення політичних зустрічей на найвищому міжнародному рівні».

Раніше у п’ятницю в Луганську сталися два вибухи: в одному випадку, як вважають, вибуховий пристрій було закладено в урну для сміття, в іншому вибухівка спрацювала в автомобілі. За попередніми даними, які навели українські військові, внаслідок цих вибухів одна людина загинула, шість поранено. Підтримувані Росією сепаратисти говорять про сім поранених. Сепаратисти заявили, що загибла жінка була їхнім бойовиком, а серед поранених «є цивільні», без уточнень, скільки саме поранених є цивільними, а скільки бойовиками. Вони традиційно звинуватили у вибухах «київських диверсантів» і «українських терористів» і заявили, що «ці терористичні акти організовані Києвом проти мирного населення».