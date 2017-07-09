Китайські медики: іноземні експерти підтвердили невтішний прогноз для нобелівського лауреата

Американські і німецькі лікарі, які оглянули раніше ув’язненого в Китаї лауреата Нобелівської премії миру Лю Сяобо, підтвердили, що він у нього остання стадія раку печінки, яка не піддається лікуванню. Про це повідомили в лікарні Шеньяна на північному сході Китаю, де перебуває Лю Сяобо.

Перша лікарня Китайського медичного університету заявила, що іноземні експерти «повністю підтвердили» лікування, яке отримав правозахисник, але визнали, що прогноз для нього є невтішним.

Світова спільнота неодноразово закликала владу Китаю відпустили Лю Сяобо на лікування закордон.

У лікарні ідентифікували іноземних лікарів як доктора Маркуса В. Бухлера з Гейдельберзького університету в Німеччині і доктора Джозефа Германа з Центру раку Андерсона в Техасі.

Самі ці медики ситуацію не коментували.

Лю Сяобо, найвідоміший політичний в'язень Китаю, був засуджений в 2009 році до 11 років позбавлення волі. Він був засуджений за звинуваченням в антидержавній діяльності після того, як підписав маніфест, що містить критику авторитарного режиму в Китаї і закликає до конституційної реформи.

У 2010 році правозахисник став лауреатом Нобелівської премії миру «за тривалу ненасильницьку боротьбу за фундаментальні права людини в Китаї». Китай засудив цей крок. Лю Сяобо так і не зміг забрати премію.