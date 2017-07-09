У Москві помер блогер і медіаменеджер Антон Носик

У ніч на 9 липня у столиці Росії Москві помер медіаменеджер і блогер Антон Носик. Друг Носика і власник «Ведомостей» Дем’ян Кудрявцев повідомив про це у Facebook.

За попередніми даними, причиною смерті 51-річного Носика став серцевий напад.

Антон Носик брав участь у створенні найбільших новинних видань у Росії– Lenta.ru, Gazeta.ru і NEWSru.com. У 2009 році він став заступником генерального директора компанії «Об’єднані медіа» і шеф-редактором Bfm.ru.

З листопада 2011 року до листопада 2012-го Антон Носик був медіадиректором SUP Media, якому належить сервіс LiveJournal.

У 2016 році суд у Москві визнав блогера винним за звинуваченнями в екстремізмі і оштрафував його на півмільйона рублів (вісім тисяч доларів) через публікацію в блозі із назвою «Стерти Сирію з лиця Землі».