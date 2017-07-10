Іран пообіцяв оголосити тендери на спільну розробку 14 нафтогазових родовищ

Влада Ірану пообіцяла протягом наступних трьох місяців оголосити тендери для іноземних компаній на розробку 14 нафтогазових родовищ.

Як повідомив агентству «Ройтерз» заступник директора Національної іранської нафтової компанії Рагім Нематоллагі, тендери будуть оголошені на умовах спільної з держкомпанією розробки.

За словами посадовця, зацікавленість у цих проектах уже висловили російська компанія «ЛУКойл» і норвезька Maersk. Він висловив сподівання, що цими проектами зацікавляться і транснаціональна BP і російський «Газпром».

Минулого тижня французька енергетична компанія Total стала першою, що підписала з Іраном угоду на розробку одного з іранських газових родовищ.

Ці кроки стали можливі після того, як за результатами так званої «ядерної угоди», укладеної на початку 2016 року, з Ірану почали знімати міжнародні санкції в обмін на кроки Тегерана, що мають унеможливити створення ним ядерної зброї.