В РНБО вирішили спрямувати 6 мільярдів гривень оточення Януковича на оборону – Турчинов

Рада національної безпеки і оборони вирішила спрямувати 6 мільярдів гривень із коштів, конфіскованих у наближених до колишнього президента Віктора Януковича до спецфонду держбюджету, додатково на фінансування сектору безпеки і оборони, повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

За його словами, за ці кошти мають закупити озброєння і військову техніку, а 1 мільярд має піти на житло для військовослужбовців.

Крім того, сказав Турчинов, було запропоноване додаткове фінансування Державної прикордонної служби для облаштування кордону, в першу чергу з Росією, і задля технічної ідентифікації осіб, що перетинають кордон.

Загалом кошти від спеціальної конфіскації активів Віктора Януковича і колишніх представників його влади в розмірі 12 мільярдів гривень мали надійти до державного бюджету в першому півріччі цього року, заявляв прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.