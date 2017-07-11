Суд викликає колишнього міністра оборони Єжеля – Сарган

Солом’янський районний суд Києва викликає на засідання 11 липня о 10:00 колишнього міністра оборони Михайла Єжеля, повідомила у Facebook речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

Речниця нагадує, що Єжель підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

«Зокрема, йому закидають оборудки із фірмами, що постачали харчі для армії. Завдані державі збитки оцінюють у понад 40 мільйонів гривень. Якщо Єжель не з'явиться на засідання, судді зможуть почати розгляд справи у заочному порядку», – вказала Сарган.

Наприкінці 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що обвинувальний акт щодо Єжеля направлено в суд.

У прокуратурі також повідомляли, що екс-міністра оголосили в державний розшук, він підозрюється в тому, що, зловживаючи службовим становищем, умисно, в інтересах третіх осіб упродовж 2011–2012 років видав чотири окремі доручення, за якими оплата комунальних послуг, спожитих суб’єктами господарювання, була здійснена за рахунок бюджетних коштів без подальшої компенсації (суб’єкти підприємницької діяльності брали участь у наданні послуги харчування особового складу Збройних сил України). За даними ГПУ, цими діями завдано матеріальні збитки державі на загальну суму близько 43 мільйонів гривень.

Єжель оголошений у розшук. За даними української прокуратури, колишній міністр перебуває на території Білорусі.