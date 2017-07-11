Криворізька ТВК оскаржила скасування постанови про відкликання 3 депутатів

Криворізька територіальна виборча комісія оскаржує рішення суду, який скасував постанову про відкликання трьох депутатів міськради, повідомили Радіо Свобода у міській ТВК 11 липня.

За даними комісії, апеляційна скарга подана до апеляційного суду області.

Як зазначив у коментарі Радіо Свобода член комісії Олександр Буян, ТВК отримала повний текст ухвали суду першої інстанції і вважає її необґрунтованою. Зокрема, в ухвалі йдеться про те, що ТВК ухвалила постанову про відкликання депутатів «передчасно, до того, як підписи виборців були перевірені у реєстрі виборців».

«Ми спрямовували до реєстрів виборців і до поліції копії підписних листів на перевірку, але там нам було відмовлено. Тоді ми діяли за законом. Закон чітко передбачає два варіанти дій: або ми звертаємось до партії щодо відкликання депутата міськради, або припиняємо народну ініціативу з відкликання. Варіантів – почекати, призупинити чи ще щось – закон не передбачає, ЦВК їх розглядає як бездіяльність комісії, що може призвести до розпуску комісії. Будемо все це з’ясовувати в апеляційному суді», – зауважив Олександр Буян.

Дата розгляду поки що не призначена.

23 червня в Кривому Розі Дзержинський районний суд скасував постанову ТВК щодо відкликання трьох депутатів, обраних до міської ради від партії ВО «Батьківщина». За рішенням суду, мова йде про постанову щодо відкликання депутатів міськради Дмитра Плакси, Івана Груніна й Олексія Букрєєва.

У квітні Кривому Розі розпочався збір підписів жителів за відкликання одразу 11 депутатів міської ради від ВО «Батьківщина» та Радикальної партії Олега Ляшка. За словами ініціаторів, ці депутати ще на початку каденції були виключені зі своїх партій та фракцій «як такі, що не відстоюють їхні принципи та ідеали», а упродовж року після виборів голосували «синхронно з «Опозиційним блоком». Пізніше ініціатори повідомили, що зібрали загалом 45 тисяч підписів і передали їх до ТВК.

3 травня стало відомо, що, попри опломбовані двері, з приміщення ТВК, розташованого в будівлі міськради, яке добре охороняється, зникли аркуші з підписами виборців за відкликання депутатів міськради.

31 травня Криворізька територіальна виборча комісія ухвалила рішення щодо звернення до центральних органів партій ВО «Батьківщина» та Радикальної партії Олега Ляшка про відкликання 11 депутатів міської ради, які обиралися до міськради від цих партій. Усі 11 депутатів Криворізької міської ради, щодо яких було ухвалене рішення ТВК про відкликання, звернулися до суду з позовами.