На саміті у Києві йтиметься про асоціацію з ЄС, «безвіз», регіональну безпеку – Єлісєєв

На саміті Україна-ЄС у Києві головними будуть теми асоціації України і Євросоюзу і «безвізу», заявив в ефірі Радіо Свобода заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

«Якщо коротко, то це буде саміт асоціації і саміт «безвізу». Буде дуже широкий порядок денний. Будуть обговорюватися питання регіональної безпеки, зокрема, нас цікавить і Придністровське врегулювання. Звичайно, ми обговоримо підготовку до саміту «Східного партнерства», який готується на осінь у Брюсселі», – зауважив Єлісєєв.

За його словами, українська влада продемонструє європейським лідерам, чого досягла за останні три роки.

«Головне, що світові лідери повинні побачити – ті здобутки і перемоги на шляху реформ, які демонструє сьогодні наша держава. Нам ще є що робити, але те, що ми досягли за останні три роки ми маємо продемонструвати нашим партнерам», – сказав Єлісєєв.

19-й саміт України-ЄС у Києві відбуватиметься 12-13 липня.

Рада Європейського союзу 11 липня остаточно схвалила Угоду про асоціацію між Україною і ЄС. Угода вступає в силу з 1 вересня.