Понад мільйон гривень витратили в Кабміні на нещодавнє відрядження до Британії – #Точно

47 тисяч 210 доларів, або 1,2 мільйона гривень в еквіваленті, витратили на відрядження урядової делегації України до Великої Британії минулого тижня. Така інформація розміщена на порталі використання публічних коштів, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Гроші витратив господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету міністрів.

6 липня прем’єр-міністр Володимир Гройсман у Лондоні виступав на конференції на тему реформ в Україні. Він також мав зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, міністром закордонних справ Борісом Джонсоном, із керівниками британських компаній та інвестиційних фондів, брав участь в інвестиційній конференції Dragon Capital і зустрічі з лідерами української громади і релігійними діячами у Великій Британії.