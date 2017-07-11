У США не змогли підтвердити загибель ватажка «Ісламської держави»

У США Білий дім і військові країни заявили, що не можуть підтвердити повідомлень про загибель ватажка екстремістського угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді.

Як заявив чільний радник президента США Себастіян Ґорка, Вашингтон наразі не може перевірити і підтвердити чи заперечити це повідомлення.

Речник військової коаліції під проводом США, яка здійснює повітряні удари проти угруповання в Іраці і Сирії, полковник армії США Раян Діллон теж заявив у Багдаді, що не може підтвердити цього повідомлення.

Так само його не змогли підтвердити посадовці Іраку і курдської автономії в цій країні.

Раніше у вівторок телеканал «Ас-Сумарія» в Іраці передав, що неназване джерело в угрупованні «Ісламська держава» підтвердило загибель Абу Бакра аль-Багдаді, не уточнюючи, коли й де це могло статися.

Із такою самою заявою виступило у вівторок і базоване в Лондоні Сирійське бюро спостереження за правами людини в Сирії, що має широку мережу інформаторів на місцях, теж посилаючись на джерела в екстремістському угрупованні. За цим повідомленням, організація здобула «підтверджену інформацію» про загибель чільника екстремістів. Керівник організації Рамі Абдаррахман заявив, що Абу Бакр аль-Багдаді загинув у провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії, але не уточнив, коли і за яких обставин це могло статися.

У Росії, яка теж здійснює повітряні удари по угрупованню «Ісламська держава» в Сирії, Міністерство оборони ще місяць тому стверджувало, що, за його даними, Абу Бакр аль-Багдаді був убитий 28 травня біля міста Ракки у провінції Дейр-ез-Зор, самозваної «столиці» угруповання, саме в результаті російського удару. Тоді ніяких підтверджень цього не було.

На відомих сторінках в інтернеті і в соцмережах, пов’язаних із «Ісламською державою», наразі ніяк не коментували заяв про загибель керівника угруповання.

Раніше про смерть Абу Бакра аль-Багдаді повідомляли вже багато разів, і щоразу помилково.