Правозахисники заявили про порушення гуманітарного права військами Іраку і коаліції в Мосулі

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що урядові сили Іраку і сили коаліції під проводом США в перебігу битви за визволення міста Мосула в Іраці від бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава» порушували міжнародне гуманітарне право. Організація вважає, що, можливо, при цьому також були скоєні воєнні злочини.

Крім того, мовиться у звіті організації, угруповання «Ісламська держава» так само чинило кричущі порушення гуманітарного права, зокрема, використовуючи цивільне населення як живі щити.

Зокрема, заявили правозахисники, сили Іраку і коаліції від січня цього року здійснили в західній частині Мосула низку атак, що порушили гуманітарне право. В першу чергу йдеться про широке використання імпровізованих боєприпасів реактивної дії, стверджується у звіті. Такі потужні саморобні ракети майже неприцільної дії завдають надмірної шкоди в густо населених міських районах.

Військові США зі складу коаліції вже рішуче заперечили твердження, що удари коаліції порушували гуманітарне право. Як заявив у Вашингтоні командувач операцій коаліції генерал-лейтенант Стівен Таунсенд, «Я відкидаю будь-які заяви, що вогонь коаліції міг бути неприцільним, незаконним чи заподіяв надмірної шкоди цивільним». За його словами, він вважає нинішні дії проти бойовиків «Ісламської держави» «найточнішою кампанією в історії бойових дій».

Також у вівторок верховний комісар ООН із прав людини Зейд Раад аль-Хусейн згадав про звинувачення, які лунають на адресу іракських сил і окремих іракців, які нині здійснюють акції помсти проти полонених бойовиків чи проти людей, звинувачених у співпраці з ними.

У понеділок прем’єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді оголосив про перемогу над угрупованням «Ісламська держава» в Мосулі через три роки після захоплення бойовиками цього міста.

Стотисячна група урядових військ Іраку, сил курдської автономії «пешмерґа» і шиїтських проурядових ополчень за підтримки повітряних ударів і сухопутної підтримки міжнародної коаліції під проводом США вела операцію визволення Мосула, другого найбільшого міста Іраку, від жовтня минулого року. В перебігу боїв загинули тисячі мешканців міста, майже мільйон, за даними ООН, були змушені втікати з домівок від бойових дій.