Прем’єр Іраку офіційно оголосив перемогу над «Ісламською державою»

Прем’єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді офіційно оголосив перемогу над екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

У виступі на державному телебаченні він заявив: «Віднині я проголошую кінець, програш і провал терористичної «держави» брехні й тероризму, яку проголосила терористична «Ісламська держава» з Мосула».

За його словами, місто Мосул, друге найбільше в Іраці, яке екстремісти захопили 2014 року і в якому вони проголосили свій «халіфат», уже на сто відсотків визволене.

Аль-Абаді додав, що тепер попереду нове завдання – створити стабільність, відбудувати місто і вичистити осередки «Ісламської держави», що потребує значних зусиль розвідки і силових структур, а також утримати єдність, яка, за словами прем’єра, допомогла в боротьбі з екстремістами.

Але ще за кілька годин до цього виступу з Мосула повідомляли про серйозні бої в невеликій частині Старого міста в Мосулі, площею менш ніж 1 квадратний кілометр, де ще чинили опір останні сотні чи десятки бойовиків. Нараз не ясно, чи до виступу прем’єра цей спротив був остаточно подоланий.

Попередніми тижнями бойовики змогли раптово знову захопити кілька районів у Мосулі, змусивши урядові війська до втечі. За повідомленнями, могло йтися про «приспані осередки» бойовиків, що переховувалися у вже визволених частинах міста серед мирного населення, щоб одночасно і скоординовано почати бій на значній території.

Тим часом міжнародна коаліція під проводом США, яка повітряними ударами допомагає урядовим силам у боротьбі проти «Ісламської держави», наголосила в понеділок, що, незважаючи на «вирішальний удар» по екстремістах у втраченому ними Мосулі, війна проти них іще далеко не закінчена, і попереду ще чекає важка боротьба. Незважаючи на заяву прем’єра Іраку, угруповання «Ісламська держава» продовжує утримувати значні частини іракської території зі ще кількома меншими містами й іншими населеними пунктами.

Сам аль-Абаді відвідав Мосул у неділю, коли там іще йшли бої, де вже тоді привітав війська з «великою перемогою – визволенням міста».

Перед тим аль-Абаді вже заявляв про «кінець фальшивого екстремістського халіфату» «Ісламської держави» наприкінці червня – після того, як іракські сили визволили район Старого міста Мосула з руїнами підірваної екстремістами стародавньої мечеті Ан-Нурі, з якої вони ж самі три роки тому проголошували свій «халіфат».

Бої за визволення Мосула, що був головною твердинею угруповання «Ісламська держава» в Іраці, тривали з жовтня 2016 року. До січня 2017-го вдалося визволити східну частину міста, що на східному березі річки Тигр. Визволення головної західної частини міста ускладнювали вузькі вулички історичного Старого міста.

Значна частина Мосула внаслідок тривалих боїв помітно зруйнована. Загинули, крім бойовиків і урядових військ, тисячі мирних мешканців міста. За даними ООН, близько 920 тисяч містян були змушені покинути домівки, щоб урятуватися від боїв, близько 700 тисяч із них досі не змогли повернутися додому.