Ірак: урядові сили в Мосулі загнали бойовиків «Ісламської держави» в лічені останні квартали

В Іраці урядові сили, що визволяють місто Мосул на півночі країни від бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава», загнали одну з останніх їхніх груп на вузьку смугу території завширшки у 250 метрів уздовж західного берега річки Тигр.

Як повідомили військові, екстремісти широко вдаються до нападів смертників із вибухівкою і залучили до боїв жінок зі свого складу, які використовують дітей як живі щити. Це вповільнює поступ військ.

Як розповів на державному телебаченні генерал-лейтенант Контртерористичної служби Іраку Самі Аріді, бойовики чекають на наближення військових і підривають себе разом із ними, а жінки ведуть бій, тримаючи поруч своїх дітей, що не дає можливості застосувати по них повітряні удари, які здійснює міжнародна коаліція під проводом США. За його словами, якби не такі дії, останньому острівцеві спротиву екстремістів поклали б край за лічені години.

Бойовики використовували цивільне населення як живі щити впродовж усієї вже дев’ятимісячної кампанії за визволення Мосула – другого найбільшого міста Іраку, що було головною твердинею «Ісламської держави» в цій країні.

Екстремісти захопили Мосул разом із іншими значними територіями в Іраці і сусідній Сирії 2014 року. Останнім часом вони переважно зазнають поразок у вирішальних для них місцях. Крім Мосула в Іраці, це також місто Ракка в Сирії, самозвана «столиця» бойовиків, яке вже оточили і частково визволили сили сирійських повстанців за підтримки міжнародної коаліції під проводом США. Але екстремісти далі контролюють чималі переважно пустельні території в обох цих країнах.