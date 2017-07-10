В іракському Мосулі тривають сутички сил безпеки з бойовиками

Сили безпеки Іраку продовжують бої проти бойовиків з екстремістського угруповання «Ісламська держава» у частинах Мосула, через день після того, як прем’єр-міністр Хайдер аль-Абаді привітав військових із «великою перемогою зі взяття міста».

Державне телебачення Іраку 10 липня повідомляє про бої у Старому місті Мосула на західному березі річки Тигр.

Іракський генерал Хайдер Фадхіль заявив, що процес очищення міста від вибухівки, мін-пасток триватиме ще якийсь час.

Сили безпеки Іраку за підтримки очолюваної США коаліції почали операцію зі звільнення Мосула у жовтні. Внаслідок бойових дій загинули тисячі людей, понад мільйон, за даними ООН, стали вимушеними переселенцями.

Як повідомляє влада Іраку, попри завершення головних боїв за Мосул, бойовики все ще можуть здійснювати окремі напади з районів поблизу міста.

Бойовики «Ісламської держави» контролювали Мосул, друге за величиною місто Іраку, від 2014 року.