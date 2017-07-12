Суд у справі про держзраду Януковича оголосив перерву до 3 серпня

Оболонський райсуд Києва надав новому адвокату колишнього президента України Віктора Януковича три тижні на ознайомлення з матеріалами справи про державну зраду й оголосив перерву в засіданні до 10:00 3 серпня. Про це суд оголосив на засіданні 12 липня, після того, як розглянув клопотання призначеного державою адвоката Януковича Віталія Мешечека про надання йому часу для ознайомлення з матеріалами справи.

Сьогоднішнє засідання тривало близько 15 хвилин.

За словами суддів, справа налічує 19 томів із боку обвинувачення і два томи з боку захисту.

Оболонський районний суд Києва 6 липня ухвалив рішення надати державного захисника Януковичу. Це сталося після того, як підсудний відмовився від своїх захисників. Крім того, Янукович 5 липня в ефірі російських телеканалів заявив, що не хоче брати участь у судовому процесі над ним у справі про державну зраду. За його словами, він вважає результат суду «наперед визначеним», а сам суд – «профанацією».

Київський регіональний центр із надання безоплатної вторинної правової допомоги призначив колишньому президентові державного адвоката Віталія Мешечека.

29 червня суд перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.